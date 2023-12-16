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Ночная атака: ПВО уничтожила 30 из 31 "шахедов" - Генштаб

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 05:35  •  19771 просмотра

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Украинская противовоздушная оборона сбила 30 из 31 российского беспилотника "Шахид", запущенного ночью, как заявил Генеральный штаб.

Украинская противовоздушная оборона во время ночной атаки сбила 30 ударных дронов россиян. В целом враг выпустил 31 беспилотник по Украине. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб, передает УНН.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов

говорится в сообщении Генштаба.

Силы ПВО сбили 14 вражеских "шахедов" на севере страны16.12.23, 07:11 - [views_0]

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Нічна атака: ППО знищила 30 із 31 "шахедів" – Генштаб
Night attack: Air defense destroyed 30 out of 31 "Shahed" militants - General Staff
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Ночная атака: ПВО уничтожила 30 из 31 "шахедов" - Генштаб

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