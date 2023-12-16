Ночная атака: ПВО уничтожила 30 из 31 "шахедов" - Генштаб
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона сбила 30 из 31 российского беспилотника "Шахид", запущенного ночью, как заявил Генеральный штаб.
Украинская противовоздушная оборона во время ночной атаки сбила 30 ударных дронов россиян. В целом враг выпустил 31 беспилотник по Украине. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб, передает УНН.
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 30 ударных дронов
Силы ПВО сбили 14 вражеских "шахедов" на севере страны16.12.23, 07:11 - [views_0]
Ночная атака: ПВО уничтожила 30 из 31 "шахедов" - Генштаб
Украинская противовоздушная оборона сбила 30 из 31 российского беспилотника "Шахид", запущенного ночью, как заявил Генеральный штаб.
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