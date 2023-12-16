Ночная атака: ПВО уничтожила 30 из 31 "шахедов" - Генштаб

16 декабря: День дурацких игрушек, День "все в шоколаде"

День нелепых игрушек - это напоминание взрослым, что практического у каждого из них в детстве были игрушки, которые сейчас вызывают удивление и улыбку. Но именно эти игрушки являются лучшими воспоминаниями детства.