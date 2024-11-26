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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака дронов на Киев: более десятка БпЛА уничтожила ПВО

Ночная атака дронов на Киев: более десятка БпЛА уничтожила ПВО

Киев  •  УНН

 • 3468 просмотра

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Киев подвергся волновой атаке вражеских БпЛА с разных направлений. Во время 5-часовой воздушной тревоги силы ПВО уничтожили более 10 дронов, обошлось без разрушений и пострадавших.

Ночью столица снова подверглась атаке вражеских БПЛА. Более десятка беспилотников было уничтожено во время воздушного боя. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Согласно информации, дроны атаковали Киев волнами с разных направлений, в группах переменной численности. 

Воздушная тревога продолжалась более 5 часов.

Силы обороны эффективно противодействовали угрозе, уничтожив более десятка вражеских беспилотников. Точное количество уничтоженных аппаратов и их тип будет сообщено Воздушными Силами позже. 

По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.

Напомним 

Сегодня ночью было проинформировано, что в Киеве прогремели взрывы.

В Киеве работает ПВО: шахеды атакуют столицу с разных направлений25 нояб. 2024, 22:55 • 12431 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиев