В Киеве работает ПВО: шахеды атакуют столицу с разных направлений
Киев • УНН
В Киеве зафиксирована работа противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. По словам мэра Виталия Кличко, шахеды заходят на город с разных направлений.
В столице работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Атака БпЛА на столицу продолжается. В разных районах города работают силы ПВО. Шахеды заходят на столицу с разных направлений
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Киеве прогремели взрывы.
В Киеве раздаются взрывы25 нояб. 2024, 22:43 • 3041 просмотр