В Киеве работает ПВО: шахеды атакуют столицу с разных направлений

В столице работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Атака БпЛА на столицу продолжается. В разных районах города работают силы ПВО. Шахеды заходят на столицу с разных направлений - заявил городской голова.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Киеве прогремели взрывы.

В Киеве раздаются взрывы