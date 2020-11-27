Германия перехватила турецкое судно, которое фигурирует в секретном докладе ООН

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Киев  •  УНН

 • 12578 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Обыск турецкого судна в рамках миссии ЕС по борьбе с контрабандой оружия в Ливию, который вызвал возмущение Турции, имел под собой серьезные основания, сообщают DW и DPA, передает УНН.

Агентство DPA ссылается на секретный документ Евросоюза, из которого следует, что это судно давно подозревалось в контрабанде оружия, и ему был посвящен специальный доклад экспертов ООН, составленный на основе разведывательных данных.

22 ноября немецкий сторожевой корабль “Гамбург” перехватил подозрительное грузовое судно в 200 километрах к северу от ливийской Бенгази. Немецкие военные начали проверку груза, однако власти Турции, под флагом которой шло судно, через несколько часов наложили вето на обыск. В результате моряки были вынуждены прервать осмотр.

По оценке Анкары, обыск был незаконным, и в понедельник, по данным государственного новостного агентства Anadolu, послов Германии, Италии и ЕС вызвали в МИД Турции в знак протеста.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в свою очередь во вторник заявила, что “солдаты бундесвера вели себя абсолютно корректно”. “Они делали то, что от них требуется в рамках европейского мандата “Ирини”, — добавила Крамп-Карренбауэр. Миссия “Ирини” ставит своей целью не допустить поставок оружия в Ливию, где идет гражданская война.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении на один год срока запрета на поставки оружия в Ливию.

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