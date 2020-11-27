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Німеччина перехопила турецьке судно, що фігурує в секретній доповіді ООН

Німеччина перехопила турецьке судно, що фігурує в секретній доповіді ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Обшук турецького судна в рамках місії ЄС по боротьбі з контрабандою зброї в Лівію, який викликав обурення Туреччини, мав під собою серйозні підстави, повідомляють DW та DPA, передає УНН.

Агентство DPA посилається на секретний документ Євросоюзу, з якого випливає, що це судно давно підозрювалася в контрабанді зброї, і йому була присвячена спеціальна доповідь експертів ООН, складена на основі розвідувальних даних.

22 листопада німецький сторожовий корабель "Гамбург" перехопив підозріле вантажне судно в 200 кілометрах на північ від лівійської Бенгази. Німецькі військові почали перевірку вантажу, однак влада Туреччини, під прапором якої йшло судно, через кілька годин наклали вето на обшук. В результаті моряки були змушені перервати огляд.

За оцінкою Анкари, обшук був незаконним, і в понеділок, за даними державного новинного агентства Anadolu, послів Німеччини, Італії та ЄС викликали в МЗС Туреччини в знак протесту.

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер в свою чергу у вівторок заявила, що "солдати бундесверу вели себе абсолютно коректно". "Вони робили те, що від них вимагається в рамках європейського мандата "Іріні", - додала Крамп-Карренбауер. Місія "Іріні" ставить собі за мету не допустити поставок зброї до Лівії, де йде громадянська війна.

На початку червня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію про продовження на один рік терміну заборони на поставки зброї до Лівії.

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