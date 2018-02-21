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Германия пыталась отсудить у Италии "бронзу" эстафеты на ОИ-2018

Германия пыталась отсудить у Италии "бронзу" эстафеты на ОИ-2018

Киев  •  УНН

 • 10834 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сразу после завершения смешанной эстафеты в биатлоне, сборная Германии пыталась опротестовать третье место итальянцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Олимпиады-2018.

Причиной подобного протеста стали подозрения немецкого тренерского штаба, в нарушение правил со стороны итальянского спортсмена уже на самом финише.

Итальянец Доминик Виндиш на последних метрах дистанции перестроился на другую беговую дорожку, тем самым “подрезав” немца Арнд Пайффер. Во время перестройки могло состояться прикосновение к немецкому спортсмену, который мог помешать движению биатлониста, именно на этом и настаивала команда Германии.

Около двадцати минут судейская комиссия решала судьбу “бронзовых” наград и сошлась во мнении, что прикосновения не было, поэтому не было и нарушения правил. Действия итальянца вероятно трактовали, как тактический прием без препятствования движению соперника. Поскольку немцы не смогли опротестовать “бронзу”, она осталась у итальянской команды.

Напоминаем, что первое, беспрекословное место завоевалы французы. Сборная Украины финишировала на седьмом месте.

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