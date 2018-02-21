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Німеччина намагалась відсудити у Італії "бронзу" естафети на ОІ-2018

Німеччина намагалась відсудити у Італії "бронзу" естафети на ОІ-2018

Київ • УНН

 • 10835 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Одразу після завершення змішаної естафети у біатлоні, збірна Німеччини намагалась опротестувати третє місце італійців. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Олімпіади-2018.

Причиною подібного протесту стали підозри німецького тренерського штабу, на порушення правил з боку італійського спортсмена вже на самому фініші.

Італієць Домінік Віндіш на останніх метрах дистанції перелаштувався на іншу бігову доріжку, тим самим “підрізавши” німця Арнда Пайффера. Під час перелаштування міг відбутись дотик до німецького спортсмена, який міг завадити руху біатлоніста, саме на цьому і наполягала команда Німеччини.

Близько двадцяти хвилин суддівська комісія вирішувала долю “бронзових” нагород і зійшлась на думці, що дотику не було, відтак не було і порушень правил. Дії італійця вірогідно трактували, як тактичний прийом без перешкоджання руху суперника . Оскільки німці не змогли опротестувати “бронзу”, вона залишилась у італійської команди.

Нагадуємо, що перше, беззаперечне місце завоювали французи. Збірна України фінішувала на сьомому місці.

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