Никополь дважды за ночь подвергся вражеским атакам - ОВА

Никополь в Днепропетровской области дважды за ночь подвергся вражескому удару из тяжелой артиллерии, обошлось без пострадавших, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью российские войска дважды обстреляли Никопольщину. Накрыли огнем тяжелой артиллерии районный центр. Погибших и раненых нет. Убытки от атак сейчас выясняются. В остальных громадах области ночь прошла тихо - написал Лысак в Telegram.

Как уточнил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко в Telegram, в течение ночи было "два обстрела Никополя". Враг применил ствольную артиллерию.

Дополнение

Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной 10 из 10 вражеских ударных дронов типа Shahed и все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.