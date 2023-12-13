Никополь дважды за ночь подвергся вражеским атакам - ОВА
Киев • УНН
Никополь был дважды обстрелян российской артиллерией ночью, жертв нет; оценка ущерба продолжается, в других районах региона было спокойно.
Никополь в Днепропетровской области дважды за ночь подвергся вражескому удару из тяжелой артиллерии, обошлось без пострадавших, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Ночью российские войска дважды обстреляли Никопольщину. Накрыли огнем тяжелой артиллерии районный центр. Погибших и раненых нет. Убытки от атак сейчас выясняются. В остальных громадах области ночь прошла тихо
Как уточнил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко в Telegram, в течение ночи было "два обстрела Никополя". Враг применил ствольную артиллерию.
Дополнение
Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной 10 из 10 вражеских ударных дронов типа Shahed и все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.
Никополь дважды за ночь подвергся вражеским атакам - ОВА
Никополь был дважды обстрелян российской артиллерией ночью, жертв нет; оценка ущерба продолжается, в других районах региона было спокойно.
Победитель конкурса "Роби своє" масштабировал ягодный бизнес
Василий Паук расширил свой бизнес по выращиванию голубики в Тернополе после победы в конкурсе "Роби своє", использовав приз в размере 97 900 грн на приобретение необходимого морозильного оборудования. Конкурс поддержал 80 проектов на общую сумму 7,4 млн грн.
Сначала эксперты обследуют опорные конструкции многоэтажки: Кличко о возможном восстановлении поврежденного из-за атаки рф дома
Фрагменты российской ракетной атаки на Киев повредили инфраструктуру, включая жилой дом и детский сад; 53 человека получили ранения. Мэр Кличко осмотрел место происшествия и обсудил вопрос жилья для переселенцев.
Потребление электричества снижается на фоне потепления, но до сих пор на высоком уровне, графиков отключений не прогнозируется - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине несколько снижается с потеплением; на ТЭС и ТЭЦ проводятся ремонты энергоблоков, без плановых графиков отключений.
Ракетная атака на Киев: более 50 жителей Днепровского района обратились к психологам
Более 50 жителей Днепровского района Киева обратились за психологической помощью после ракетного обстрела, в результате которого пострадали 53 человека, а психологи оказывали поддержку на месте. Пострадавшим предоставляется приют и обогрев в "Пункте несокрушимости".
Зеленский подтвердил визит в Осло: прибыл на саммит Украина-Северная Европа
Президент Украины Зеленский находится в Осло для саммита Украина-Северная Европа, где намерен обсудить усиление оборонных и экономических связей, а также поблагодарить Норвегию за поддержку.
россияне за сутки ранили еще одного жителя Донецкой области
В результате российских обстрелов в Донецкой области один человек получил ранения, повреждены жилые и промышленные объекты в нескольких населенных пунктах.
Жена настоятеля храма УПЦ (МП) "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ под Запорожьем - СБУ
СБУ задержала церковную хористку УПЦ (МП), которая "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья.
Украина приглашает премьера Польши Туска посетить Киев в ближайшее время - СМИ
Новоизбранный премьер Польши обдумывает предложение о визите в Киев на фоне переговоров с Украиной. В то же время, первая встреча Туска с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться в Брюсселе на этой неделе.
Жителей жилого дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела столицы, временно приютят в Пункте Несокрушимости - Попко
Жители дома в Днепровском районе Киева, пострадавшие от ракетного обстрела, получат временное жилье и предметы первой необходимости в "Пункте несокрушимости", созданном в соседней школе. В результате обстрела пострадали более 50 человек, а дети из школы перейдут на дистанционное обучение.