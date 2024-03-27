Николаев враг атаковал предварительно двумя баллистическими ракетами, пострадавших уже восемь - мэр

В результате сегодняшней вражеской атаки на Николаев известно о 8 пострадавших. Также есть незначительные повреждения в 4 жилых домах. Город враг атаковал, предварительно, двумя баллистическими ракетами. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

"Николаев атаковали двумя ракетами около 14:30. По предварительным данным, это были баллистические ракеты. Они попали на территорию одного из предприятий. Сейчас известно о 8 раненых. Все они гражданские лица. Есть незначительные повреждения в 4 жилых домах. Это преимущественно выбитые окна в квартирах. Сейчас наши сотрудники делают объезд территории, чтобы детально изучить ситуацию и помочь людям, которые в этом нуждаются - сказал Сенкевич.

Он отметил, что пострадавшие получили легкие травмы.

Напомним

В результате вражеской атаки на Николаев ранее было известно о шести раненых.