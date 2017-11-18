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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20895 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 49334 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 53998 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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Нигерийские спортсмены впервые в истории будут соревноваться на зимней Олимпиаде

Нигерийские спортсмены впервые в истории будут соревноваться на зимней Олимпиаде

Киев  •  УНН

 • 14032 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Впервые в истории африканская страна Нигерия будет представлена в соревнованиях по бобслею на Олимпийских играх, передает УНН со ссылкой на ESPN.

Благодаря успехам на пяти квалификационных соревнованиях тройка нигерийских бобслеисток Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеоага будут выступать на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

“Это огромное достижение для нигерийского спорта. Больше всего я горжусь тем, что могу сыграть маленькую роль в создании возможностей для развития зимних видов спорта в Нигерии. Наша цель — как можно лучше представить Африку на зимних Играх”, — рассказала Адигун.

Примечательно, что именно Адигун уже участвовала в Олимпиаде, но в летней. В Лондоне (2012) она выступила в беге на 100 метров с барьерами.

Украинские Национальные Новости

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