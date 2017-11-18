Нигерийские спортсмены впервые в истории будут соревноваться на зимней Олимпиаде

Благодаря успехам на пяти квалификационных соревнованиях тройка нигерийских бобслеисток Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеоага будут выступать на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

“Это огромное достижение для нигерийского спорта. Больше всего я горжусь тем, что могу сыграть маленькую роль в создании возможностей для развития зимних видов спорта в Нигерии. Наша цель — как можно лучше представить Африку на зимних Играх”, — рассказала Адигун.

Примечательно, что именно Адигун уже участвовала в Олимпиаде, но в летней. В Лондоне (2012) она выступила в беге на 100 метров с барьерами.