Нигерийские спортсмены впервые в истории будут соревноваться на зимней Олимпиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Впервые в истории африканская страна Нигерия будет представлена в соревнованиях по бобслею на Олимпийских играх, передает УНН со ссылкой на ESPN.
Благодаря успехам на пяти квалификационных соревнованиях тройка нигерийских бобслеисток Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеоага будут выступать на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
“Это огромное достижение для нигерийского спорта. Больше всего я горжусь тем, что могу сыграть маленькую роль в создании возможностей для развития зимних видов спорта в Нигерии. Наша цель — как можно лучше представить Африку на зимних Играх”, — рассказала Адигун.
Примечательно, что именно Адигун уже участвовала в Олимпиаде, но в летней. В Лондоне (2012) она выступила в беге на 100 метров с барьерами.