Нігерійські спортсмени вперше в історії змагатимуться на зимовій Олімпіаді

Завдяки успіхам на п’яти кваліфікаційних змаганнях трійка нігерійських бобслеїсток Сеун Адігун, Нгозі Онвумере і Акуома Омеоага виступатиме на Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському Пхьончхані.

“Це величезне досягнення для нігерійського спорту. Найбільше я пишаюся тим, що можу зіграти маленьку роль в створенні можливостей для розвитку зимових видів спорту в Нігерії. Наша мета — якомога краще представити Африку на зимових Іграх”, — розповіла Адігун.

Примітно, що саме Адігун вже брала участь в Олімпіаді, але в літній. В Лондоні (2012) вона виступила в бігу на 100 метрів з бар’єрами.