Нігерійські спортсмени вперше в історії змагатимуться на зимовій Олімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вперше в історії африканська країна Нігерія буде представлена в змаганнях з бобслею на Олімпійських іграх, передає УНН з посиланням на ESPN.
Завдяки успіхам на п’яти кваліфікаційних змаганнях трійка нігерійських бобслеїсток Сеун Адігун, Нгозі Онвумере і Акуома Омеоага виступатиме на Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському Пхьончхані.
“Це величезне досягнення для нігерійського спорту. Найбільше я пишаюся тим, що можу зіграти маленьку роль в створенні можливостей для розвитку зимових видів спорту в Нігерії. Наша мета — якомога краще представити Африку на зимових Іграх”, — розповіла Адігун.
Примітно, що саме Адігун вже брала участь в Олімпіаді, але в літній. В Лондоні (2012) вона виступила в бігу на 100 метрів з бар’єрами.