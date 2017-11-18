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Нігерійські спортсмени вперше в історії змагатимуться на зимовій Олімпіаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вперше в історії африканська країна Нігерія буде представлена в змаганнях з бобслею на Олімпійських іграх, передає УНН з посиланням на ESPN.

Завдяки успіхам на п’яти кваліфікаційних змаганнях трійка нігерійських бобслеїсток Сеун Адігун, Нгозі Онвумере і Акуома Омеоага виступатиме на Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському Пхьончхані.

“Це величезне досягнення для нігерійського спорту. Найбільше я пишаюся тим, що можу зіграти маленьку роль в створенні можливостей для розвитку зимових видів спорту в Нігерії. Наша мета — якомога краще представити Африку на зимових Іграх”, — розповіла Адігун.

Примітно, що саме Адігун вже брала участь в Олімпіаді, але в літній. В Лондоні (2012) вона виступила в бігу на 100 метрів з бар’єрами.

Українські Національні Новини

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