Ночные морозы и до 13° тепла днем: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу погоды, 27 октября без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° до 2° мороза, на крайнем востоке страны и высокогорье Карпат 4-9° мороза, на юге Одесской области 3-8° тепла; днем 8-13° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем около 10°.