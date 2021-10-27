Ночные морозы и до 13° тепла днем: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня в Украине осадков не ожидается, ночью - до 9 градусов мороза, днем местами до 13 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды, 27 октября без осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3° до 2° мороза, на крайнем востоке страны и высокогорье Карпат 4-9° мороза, на юге Одесской области 3-8° тепла; днем 8-13° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 8-13° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем около 10°.