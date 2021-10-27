Нічні морози та до 13° тепла вдень: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні в Україні опадів не очікується, уночі - до 9° морозу, удень місцями до 13 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди, 27 жовтня без опадів.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на крайньому сході країни та високогір'ї Карпат 4-9° морозу, на півдні Одещини 3-8° тепла; вдень 8-13° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.