Нічні морози та до 13° тепла вдень: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди, 27 жовтня без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на крайньому сході країни та високогір'ї Карпат 4-9° морозу, на півдні Одещини 3-8° тепла; вдень 8-13° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.