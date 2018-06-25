Нет расизму: ромы на Закарпатье устроили флешмоб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Перед зданием Закарпатской облгосадминистрации собрались представители цыганских организаций и несколько семей, чтобы призвать власти наказать виновных в убийстве закарпатского рома во Львове, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как отмечает издание, акция, которую устроили цыгане, имела целью привлечь внимание общества к проблемам, с которыми в последнее время сталкивается эта народность в Украине.
Перед этим руководители цыганских организаций встретились с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем и попросили защитить жителей лагерей от преследования. Руководитель области также присоединился к флешмобу.
Во время акции участники подняли плакаты с надписью: "Нет расизму".
Напомним, нападение на лагерь цыган произошло во Львове поздно вечером 23 июня. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из них 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор.