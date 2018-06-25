Ні расизму: роми на Закарпатті влаштували флешмоб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Перед будівлею Закарпатської облдержадміністрації зібралися представники ромських організацій та кілька сімей, щоб закликати владу покарати винних у вбивстві закарпатського рома у Львові, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Як відзначає видання, акція, яку влаштували роми, мала на меті привернути увагу суспільства до проблем, з якими останнім часом стикається ця народність в Україні.

Перед цим керівники ромських організацій зустрілися з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем та попросили захистити жителів таборів від переслідування. Керівник області також долучився до флешмобу.

Під час акції учасники підняли плакати із написом: "Ні расизму".

Нагадаємо, напад на табір ромів стався у Львові пізно ввечері 23 червня. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.

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