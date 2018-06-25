Ні расизму: роми на Закарпатті влаштували флешмоб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Перед будівлею Закарпатської облдержадміністрації зібралися представники ромських організацій та кілька сімей, щоб закликати владу покарати винних у вбивстві закарпатського рома у Львові, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Як відзначає видання, акція, яку влаштували роми, мала на меті привернути увагу суспільства до проблем, з якими останнім часом стикається ця народність в Україні.
Перед цим керівники ромських організацій зустрілися з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем та попросили захистити жителів таборів від переслідування. Керівник області також долучився до флешмобу.
Під час акції учасники підняли плакати із написом: "Ні расизму".
Нагадаємо, напад на табір ромів стався у Львові пізно ввечері 23 червня. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з них 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.