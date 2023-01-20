Несмотря на разногласия по поводу Косово, Эрдоган - настоящий друг Сербии - президент Вучич
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. По словам президента Александра Вучича, Сербия считает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «настоящим другом», несмотря на их «разную позицию по независимости Косово», информирует УНН.
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У Сербии «очень хорошие» отношения с Турцией, и «мы продолжим совместную работу во всех областях, чтобы сделать их еще лучше», - сказал Вучич Anadolu.
Вучич заявил, что хочет более тесного сотрудничества с Анкарой на «военно-техническом уровне», но в этом отношении есть некоторые препятствия, в частности связанные с Косово.
На просьбу рассказать о препятствиях в отношениях Сербии с Турцией Вучич сказал: «Ну вы не можете сказать, что мы собираемся продавать беспилотники как Сербии, так и Косово. Для нас это неприемлемо».
Он подчеркнул, что помимо беспилотников Bayraktar Сербия также заинтересована в закупке у Турции целого ряда военной техники.
Добавим
Косово отделилось от Сербии в 1999 году и провозгласило независимость в 2008 году.
Страна стремится к членству в ЕС и получить безвизовый режим для зоны ЕС.
Большинство государств-членов ООН, включая США, Великобританию, Францию, Германию и Турцию, признают Косово отдельной автономной страной.
Однако Сербия по-прежнему считает свою бывшую провинцию своей территорией, а россия и Китай - постоянные члены Совета Безопасности ООН - входят в число стран, которые еще должны признать независимость Косово.