Незважаючи на розбіжності з приводу Косова, Ердоган - справжній друг Сербії - президент Вучич
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. За словами президента Олександра Вучича, Сербія вважає президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана «справжнім другом», незважаючи на їхню «різну позицію щодо незалежності Косова», інформує УНН.
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У Сербії «дуже хороші» відносини з Туреччиною, і «ми продовжимо спільну роботу в усіх галузях, щоб зробити їх ще кращими», - сказав Вучич Anadolu.
Вучич заявив, що хоче більш тісної співпраці з Анкарою на «військово-технічному рівні», але щодо цього є деякі перешкоди, зокрема пов'язані з Косово.
На прохання розповісти про перешкоди у відносинах Сербії з Туреччиною Вучич сказав: «Ну ви не можете сказати, що ми збираємося продавати безпілотники як Сербії, так і Косово. Для нас це неприйнятно».
Він наголосив, що крім безпілотників Bayraktar Сербія також зацікавлена у закупівлі у Туреччини цілої низки військової техніки.
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Косово відокремилося від Сербії у 1999 році та проголосило незалежність у 2008 році.
Країна прагне членства в ЄС і домогтися безвізового режиму для зони ЄС.
Більшість держав-членів ООН, включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину та Туреччину, визнають Косово окремою автономною країною.
Однак Сербія, як і раніше, вважає свою колишню провінцію своєю територією, а росія і Китай - постійні члени Ради Безпеки ООН - входять до країн, які ще мають визнати незалежність Косова.