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Незважаючи на розбіжності з приводу Косова, Ердоган - справжній друг Сербії - президент Вучич

Київ • УНН

 • 1045673 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. За словами президента Олександра Вучича, Сербія вважає президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана «справжнім другом», незважаючи на їхню «різну позицію щодо незалежності Косова», інформує УНН.

Незважаючи на розбіжності з приводу Косова, Ердоган - справжній друг Сербії - президент Вучич

Деталі

У Сербії «дуже хороші» відносини з Туреччиною, і «ми продовжимо спільну роботу в усіх галузях, щоб зробити їх ще кращими», - сказав Вучич Anadolu.

Вучич заявив, що хоче більш тісної співпраці з Анкарою на «військово-технічному рівні», але щодо цього є деякі перешкоди, зокрема пов'язані з Косово.

На прохання розповісти про перешкоди у відносинах Сербії з Туреччиною Вучич сказав: «Ну ви не можете сказати, що ми збираємося продавати безпілотники як Сербії, так і Косово. Для нас це неприйнятно».

Він наголосив, що крім безпілотників Bayraktar Сербія також зацікавлена у закупівлі у Туреччини цілої низки військової техніки.

Додамо

Косово відокремилося від Сербії у 1999 році та проголосило незалежність у 2008 році.

Країна прагне членства в ЄС і домогтися безвізового режиму для зони ЄС.

Більшість держав-членів ООН, включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину та Туреччину, визнають Косово окремою автономною країною.

Однак Сербія, як і раніше, вважає свою колишню провінцію своєю територією, а росія і Китай - постійні члени Ради Безпеки ООН - входять до країн, які ще мають визнати незалежність Косова.

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