Неизвестный в Харькове бросил гранату в аптеку

От действий злоумышленника никто не пострадал. Информация о происшествии на проспекте Юбилейном, поступила в Московский отдела полиции сегодня в 04:00.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба. Предварительно установлено, что неизвестный бросил в помещение аптеки гранату. С места происшествия изъяты металлические обломки, предохранительный рычаг и другие вещественные доказательства.

Сейчас принимаются меры для установления лица, совершившего преступление.

Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.

Напомним, на прошлой неделе в Угледаре 12-летний мальчик погиб в результате взрыва гранаты.