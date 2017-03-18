Неизвестный в Харькове бросил гранату в аптеку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня около 4:00 неизвестный бросил гранату в аптеку в Харькове, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП области.
От действий злоумышленника никто не пострадал. Информация о происшествии на проспекте Юбилейном, поступила в Московский отдела полиции сегодня в 04:00.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба. Предварительно установлено, что неизвестный бросил в помещение аптеки гранату. С места происшествия изъяты металлические обломки, предохранительный рычаг и другие вещественные доказательства.
Сейчас принимаются меры для установления лица, совершившего преступление.
Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Проверка продолжается.
Напомним, на прошлой неделе в Угледаре 12-летний мальчик погиб в результате взрыва гранаты.