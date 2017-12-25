Неизвестный на авто въехал в штаб-квартиру социал-демократической партии Германии в Берлине

Как сообщает издание, 58-летний мужчина на легковой машине въехал в фойе здания в воскресенье около полуночи и врезался в бетонную колонну. Машина сразу загорелась, но ее удалось потушить благодаря противопожарной системе.

По информации пресс-службы, в результате инцидента мужчина одержал незначительные травмы, он был доставлен в больницу. Кроме мужчины никто не пострадал, так как штаб-квартира партии была пустой.

Водитель заявил правоохранителям, что пытался совершить самоубийство. В его авто следователи нашли три канистры с бензином, а также бутылки с жидкостью для розжига.

Полиция, среди прочего, рассматривает возможность умышленного поджога.

Напомним, в ноябре Германия оказалась на пороге острой внутриполитического кризиса после того, как консервативном блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Ангелы Меркель не удалось создать правящую коалицию со Свободной демократической партией и "зелеными". Теперь тремя возможными вариантами развития ситуации является создание ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) "большой коалиции", которая правила страной в 2005-2009 и 2013-2017 годах, формирование правительства меньшинства или перевыборы в Бундестаг.