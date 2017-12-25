Невідомий на авто в’їхав у штаб-квартиру соціал-демократичної партії Німеччини у Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Берліні напередодні Різдва нвідомий чоловік на авто врізався в штаб-квартиру Соціал-демократичної партії Німеччини. Про це виданню Bild повідомили в пресс-службі місцевої поліції, передає УНН.
Як повідомляє видання, 58-річний чоловік на легковій автівці в’їхав у фойє будівлі в неділю близько опівночі і врізався у бетонну колону. Машина одразу загорілася, але її вдалось потушити завдяки протипожежній системі.
За інформацією прес-служби, внаслідок інциденту чоловік отримав незначні травми, його було доставлено до лікарні. Окрім чоловіка ніхто не постраждав, тому що штаб-квартира партії була порожньою.
Водій заявив правоохоронцям, що намагався скоїти самогубство.В його авто слідчі знайшли три каністри з бензином, а також пляшки з рідиною для розпалювання.
Поліція, серед іншого, розглядає можливість навмисного підпалу.
Нагадаємо, у листопаді Німеччина виявилася на порозі гострої внутрішньополітичної кризи після того, як консервативному блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС / ХСС) канцлера Ангели Меркель не вдалося створити правлячу коаліцію з Вільною демократичною партією і “зеленими”. Тепер трьома можливими варіантами розвитку ситуації є створення ХДС / ХСС і Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) “великої коаліції”, яка правила країною в 2005-2009 і 2013-2017 роках, формування уряду меншості або ж перевибори в Бундестаг.