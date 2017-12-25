Неизвестные включили на военной радиостанции России лозунги "Слава Украине"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Так, 24 декабря российская радиостанция "УВБ-76", которая принадлежит Вооруженным силам РФ и резервированная для связи в случае угрозы Гражданской обороне и катаклизмов, прекратила вещание, после чего заиграл российский рэп и крики "Слава Украине!", передает УНН со ссылкой на Тjournal.
Примерно в 21:00 по московскому времени на волнах радиостанции кто то включил рэп на русском языке, а через несколько минут слушатели услышали возгласы "Слава Украине".
Первое сообщение об этом появилось в группе станции в соцсети "ВКонтакте" от слушателей.
Радиолюбители предположили, что либо было сломано серверы радиостанции, или перехвачено ее волну.
По словам слушателей, 25 декабря станция возобновила вещание.
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