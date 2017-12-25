Невідомі ввімкнули на військовій радіостанції Росії гасла "Слава Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Так, 24 грудня російська радіостанція “УВБ-76”, яка належить Збройним силам РФ і резервована для зв’язку в разі загрози Цивільній обороні і катаклізмів, припинила мовлення, після чого заграв російський реп і вигуки “Слава Україні!”, передає УНН з посиланням на Тjournal.
Приблизно о 21:00 за московським часом на хвилях радіостанції хтось включив реп російською мовою, а через кілька хвилин слухачі почули вигуки “Слава Україні”.
Перше повідомлення про це з’явилось в групі станції в соцмережі “Вконтакте” від слухачів.
Радіолюбителі припустили, що або було зламано сервери радіостанції, або перехоплено її хвилю.
За словами слухачів, 25 грудня станція відновила мовлення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ефірі загальнонаціональних радіостанцій звучить приблизно 81% української мови