Нетаньяху заявил, что Израиль возобновит боевые действия в Газе после возвращения заложников

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. Об этом он сказал в своем видеообращении, сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Детали

В преддверии ожидаемого сегодня вечером освобождения шестой группы заложников Нетаньяху заявил, что еще на прошлой неделе это казалось "фантастическим".

В последние дни я слышал вопрос: вернется ли Израиль к боевым действиям после завершения этого этапа возвращения наших заложников? Мой ответ - однозначное "да" - сказал премьер.

"Не может быть, чтобы мы не вернулись к боевым действиям до конца", - отметил Нетаньяху.

В своем видеообращении премьер-министр сказал, что главными целями боевых действий Израиля является "ликвидация" правящей в Газе террористической группировки, возвращение домой всех заложников, захваченных во время массовых убийств 7 октября, и обеспечение того, чтобы анклав "никогда больше не вернулся к угрозе для Израиля".

Напомним

24 ноября Израиль и ХАМАС начали четырехдневное перемирие при посредничестве Катара. Впоследствии стороны согласились продлить перемирие ещё на два дня.