Нетаньяху заявил, что Израиль возобновит боевые действия в Газе после возвращения заложников
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Нетаньяху подтвердил, что страна возобновит военные действия против ХАМАС в Газе после возвращения их заложников, несмотря на недавнее продление перемирия.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. Об этом он сказал в своем видеообращении, сообщает The Times of Israel, информирует УНН.
Детали
В преддверии ожидаемого сегодня вечером освобождения шестой группы заложников Нетаньяху заявил, что еще на прошлой неделе это казалось "фантастическим".
В последние дни я слышал вопрос: вернется ли Израиль к боевым действиям после завершения этого этапа возвращения наших заложников? Мой ответ - однозначное "да"
"Не может быть, чтобы мы не вернулись к боевым действиям до конца", - отметил Нетаньяху.
В своем видеообращении премьер-министр сказал, что главными целями боевых действий Израиля является "ликвидация" правящей в Газе террористической группировки, возвращение домой всех заложников, захваченных во время массовых убийств 7 октября, и обеспечение того, чтобы анклав "никогда больше не вернулся к угрозе для Израиля".
Напомним
24 ноября Израиль и ХАМАС начали четырехдневное перемирие при посредничестве Катара. Впоследствии стороны согласились продлить перемирие ещё на два дня.
Нетаньяху заявил, что Израиль возобновит боевые действия в Газе после возвращения заложников
Премьер-министр Израиля Нетаньяху подтвердил, что страна возобновит военные действия против ХАМАС в Газе после возвращения их заложников, несмотря на недавнее продление перемирия.
Коллаборационисту из Херсона, который помогал оккупантам проводить псевдореферендум, сообщили о подозрении
В сентябре 2022 года 56-летний подозреваемый занял должность "секретаря участковой избирательной комиссии", которая функционировала на территории Херсона. Ее создала оккупационная власть для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины.
В Киевсовете запланировали старт строительства метро на Троещину в 2024 году
В Киевсовете запланировали старт строительства метро на Троещину в 2024 году.
В Национальном университете обороны Украины стартовал курс стратегического управления
Министр обороны Украины Рустем Умеров в Национальном университете обороны Украины поздравил первых слушателей курса "Стратегическое" управление высшего и государственной политики L-5".
С начала года Нацполиция получила почти 244 тысячи обращений по поводу совершения домашнего насилия - Выговский
С начала года в полицию поступило около 244 тысяч заявлений и сообщений граждан о совершении домашнего насилия - наиболее распространенного вида гендерно обусловленного насилия в Украине. В настоящее время в Нацполиции работают 54 специализированных подразделения противодействия домашнему насилию.
Суд во временно оккупированном Крыму приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего мэра курортного поселка Симеиз Юрия Ломенко по обвинению в государственной измене.
Во временно оккупированном Крыму к 16 годам лишения свободы приговорили экс-мэра Симеиза, которого обвинили в шпионаже в пользу Украины.
В сельской громаде в Винницкой области, которую контролируют депутаты от Гройсмана, половину бюджета "закатали" в дороги
В сельской громаде в Винницкой области, которую контролируют депутаты от Гройсмана, половину бюджета "закатали" в дороги.
В "Дії" теперь можно получить англоязычную версию некоторых документов: что известно
В приложении "Дія" можно получить англоязычную версию загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения.
Эрдоган назвал премьер-министра Израиля "мясником Газы"
Эрдоган жестко высказался на счет премьер-министра Израиля. Кроме того, он заявил, что Израиль совершил геноцид в секторе Газа.
российские войска обстреляли пригород Херсона, погиб мужчина 68 лет.
Оккупанты обстреляли пригород Херсона: погиб пожилой мужчина.