"Нет времени медлить": премьер Эстонии предупредила о "плохом сигнале" не начинать переговоры о вступлении с Украиной
Киев • УНН
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед саммитом ЕС предупредила о "плохом сигнале" не начинать переговоры о вступлении с Украиной
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас по прибытии на саммит ЕС заявила, что "нас ждет долгий день", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Как отмечает Politico, она "не оптимистична" относительно соглашения по Украине после разговора со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном. Каллас сказала, что разговаривала с Орбаном, и он сказал ей, что "сейчас он не видит соглашения".
Каллас отметила, что не готова сдаваться и продолжит настаивать на компромиссе на двусторонних встречах и групповых дискуссиях.
"Мы пытались - но мы попробуем еще раз, поэтому, попробуем убедить, попробуем договориться. И поэтому еще не готовы сдаваться", - отметила она.
Есть "разные аргументы, разные предложения, есть и компромиссы", - сказала Каллас.
"Мы должны достичь какого-то соглашения - у нас нет времени медлить или откладывать это на будущее", - сказала Каллас, добавив, что было бы "плохим сигналом" не начинать переговоры о вступлении с Украиной.
"Это определенно плохой сигнал, я надеюсь, что мы сможем договориться хотя бы по некоторым элементам, которые стоят в списке", - указала она.
Каллас подчеркнула, что Украина выполнила критерии для начала переговоров и переговоры будут длиться годы.
"Поскольку Еврокомиссия подготовила отчет, основанный на заслугах - конечно, это политическое решение с нашей стороны, - но мы должны придерживаться отчета. Украина выполнила критерии для начала переговоров по вступлению. А переговоры о вступлении занимают несколько лет, как мы знаем из нашей собственной истории", - отметила она.
Относительно нежелания Орбана согласовать предложенный пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, Каллас сказала, что другие страны ЕС попытаются заключить соглашение, но если Венгрия воздержится, остальные 26 стран-членов будут искать другие варианты.
Если лидеры ЕС не договорятся о финансировании для Украины, они рискуют провести Рождество в Брюсселе, предупредила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на саммите ЕС-Западные Балканы в среду.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проявил никаких признаков готовности идти на компромисс в вопросе о вступлении Украины в ЕС, прибыв на саммит в четверг утром.
"Нет времени медлить": премьер Эстонии предупредила о "плохом сигнале" не начинать переговоры о вступлении с Украиной
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед саммитом ЕС предупредила о "плохом сигнале" не начинать переговоры о вступлении с Украиной.
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