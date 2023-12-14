"Нет информации об умышленных атаках против членов Альянса": в НАТО отреагировали на падение российского дрона в Румынии
Киев • УНН
На фоне падения российского "шахеда" в Румынии в НАТО в очередной раз решительно осудили российские атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине и вдоль Дуная.
В НАТО считают, что падение российского дрона в Румынии, то есть на территории страны члена Альянса, не было преднамеренным. Об этом заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря НАТО Дилан Уайт, передает УНН.
Детали
НАТО не располагает информацией, которая бы указывала на какие-либо преднамеренные атаки России против членов Альянса. Мы продолжаем следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с румынскими властями
Он также от имени Альянса "решительно осудил" российские атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине и вдоль Дуная.
Напомним
Как сообщалось, в ночь на четверг беспилотник "Шахед" упал на румынской территории, недалеко от границы с Украиной, в четырех километрах от города Гринду.
На месте падения обнаружили 1,5-метровый кратер. Военно-воздушные силы подняли в воздух самолеты F-16 и Eurofighter Typhoon для мониторинга местности.
Впоследствии Министерство иностранных дел Румынии в связи с инцидентом вызвало посла рф в бухаресте валерия кузьмина.
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"Нет информации о преднамеренных атаках против членов Альянса": в НАТО отреагировали на падение российского дрона в Румынии
"Нет информации об умышленных атаках против членов Альянса": в НАТО отреагировали на падение российского дрона в Румынии
На фоне падения российского "шахеда" в Румынии в НАТО в очередной раз решительно осудили российские атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине и вдоль Дуная.
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