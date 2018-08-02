Ложные минирования в Украине: за год зарегистрировано 1,5 тысячи случаев

“С начала этого года в полицию поступило более 1,5 тысячи ложных сообщений о заминировании”, — заявил первый заместитель председателя Национальной полиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Примечательно, что за весь 2017 год было зарегистрировано 700 таких сообщений.



Аброськин отметил, что такие преступления являются наиболее характерными для крупных городов Украины. Так, больше ложных сообщений о заминировании в этом году зарегистрировано полицией в Харькове — почти тысяча. Во Львовской области зарегистрировано 155 анонимных сообщений, в Киеве — 122, в Одесской области — 40, в Днепропетровской — 33.

В то же время чаще всего “минируются” магазины и торгово-развлекательные центры. В 2018 году зарегистрировано почти 600 таких фактов. Кроме того, 550 раз были “заминированы” предприятия, учреждения и организации и около 90 раз — помещения органов власти.

“Большинство подобных сообщений поступает на электронные адреса — 985 случаев с 1500. При этом значительное количество ip-адресов отправителей зарегистрировано на территории Российской Федерации”, - сообщил Вячеслав Аброськин.

Он подчеркнул, что на реагирование на ложные сообщения о заминировании тратятся значительные ресурсы.

“Мы вынуждены привлекать много ресурсов, чтобы реагировать на такие сообщения. Задействуются работники полиции, ГСЧС, медики, другие службы. Кроме того, приходится осуществлять эвакуацию персонала и посетителей. Приостанавливается работа самих объектов, на которые были направлены такие противоправные действия. И все такие сообщения направлены исключительно на нагнетание напряженности в обществе и дестабилизации ситуации в стране. Поэтому обращаюсь к нашим гражданам с просьбой: с пониманием относиться к таким проверкам, ведь они необходимы при таких сообщениях”, - подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Напомним, за последние пять лет преступность на почве алкоголизма в Украине сократилось вдвое.