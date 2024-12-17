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Несмотря на низкую урожайность, Украина экспортировала на 4 млн тонн зерна больше, чем в прошлом году - эксперт

Несмотря на низкую урожайность, Украина экспортировала на 4 млн тонн зерна больше, чем в прошлом году - эксперт

Киев  •  УНН

 • 5150 просмотра

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За 5 месяцев Украина экспортировала 19 млн тонн зерновых, что на 4 млн тонн больше чем в прошлом году. Общий экспорт с начала года составил 57 млн тонн, демонстрируя надежность Украины как партнера.

Несмотря на меньшую урожайность экспорт Украины работает довольно эффективно, отметил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук на брифинге, пишет УНН.

Детали

Несмотря на меньшую урожайность, экспорт работает довольно таки эффективно. С июля по ноябрь удалось экспортировать 19 млн тонн зерновых, это хороший результат. Кое-где получалось в месяц более 6 миллионов тонн экспортировать. Если смотреть в целом с начала года, то там где-то 57 млн тонн зерновых культур Украина экспортировала. То есть мы мира продолжаем демонстрировать себя как надежных партнеров

- говорит Денис Марчук.

Также, по словам эксперта, в прошлом году экспорт был на 4 млн тонн меньше, в связи с приостановленной работой зернового коридора. 

Напомним,

Ранее уже писали, что за 16 месяцев украинская агропродукция была экспортирована в 50 стран через морской коридор. Через порты Одессы прошло более 90 млн тонн продукции, что на 14% больше чем в прошлом году.

Алина Волянская

Алина Волянская

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