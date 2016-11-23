Несовершеннолетнего задержали за разбойное нападение в Киевской области

Так, в начале октября, сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которые ночью ворвались в дом 62-летней жительницы села Черниговка и жестоко ее пытали. Нападавшие ударили пенсионерку молотком по голове и требовали, чтобы та отдала им свои сбережения. Нападавшие подожгли ей волосы, похитили бытовую технику, велосипед и скрылись.

Тогда полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и в течение суток задержали двух подозреваемых. Сейчас местные молодые люди 19 и 24 лет находятся под стражей.

Во время проведения расследования правоохранители установили, что к совершению данного преступления причастен еще и 16-летний местный житель. Сейчас ему объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность), ч.3 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Правоохранители проверяют злоумышленников на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района и области.

Досудебное расследование продолжается.