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Неповнолітнього затримали за розбійний напад на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Правоохоронці затримали 16-річного хлопця, причетного до розбійного нападу на пенсіонерку на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Неповнолітнього затримали за розбійний напад на Київщині

Так, на початку жовтня, співробітники поліції затримали двох молодиків, які вночі ввірвались у будинок 62-річної жительки села Черняхів та жорстоко її катували. Нападники вдарили пенсіонерку молотком по голові та вимагали, щоб та віддала їм свої заощадження. Нападники підпалили їй волосся, викрали побутову техніку, велосипед і втекли.

Тоді поліцейські провели ряд оперативно-розшукових заходів та упродовж доби затримали двох підозрюваних. Наразі місцеві молодики 19 та 24 років знаходяться під вартою.

Під час проведення розслідування правоохоронці встановили, що до скоєння даного злочину причетний ще й 16-річний місцевий житель. Наразі йому оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), ч.3 ст.187 (розбій) та ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території району та області.

Досудове розслідування триває.

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