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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20768 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 38253 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 49145 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 53856 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 48552 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92911 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100061 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126860 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Несовершеннолетний за рулем не справился с управлением: погибло 4 человека

Киев  •  УНН

 • 33994 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Ночью на трассе на Кривой Рог, чуть дальше Краснополья произошло смертельное ДТП, за рулем был несовершеннолетний, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Трое парней и две девушки возвращались с учебы. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, съехал в кювет и автомобиль врезался в дерево. В живых остался один парень, сидевший на заднем сидении. В критическом состоянии был срочно госпитализирован. Его друзья погибли," - говорится в сообщение. 

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Со слов очевидцев, за рулём был парень, не достигший 18-ти лет.

На месте работали спасатели скорая помощь, спасатели ГСЧС, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

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