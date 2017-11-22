Несовершеннолетний за рулем не справился с управлением: погибло 4 человека

"Трое парней и две девушки возвращались с учебы. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, съехал в кювет и автомобиль врезался в дерево. В живых остался один парень, сидевший на заднем сидении. В критическом состоянии был срочно госпитализирован. Его друзья погибли," - говорится в сообщение.

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Со слов очевидцев, за рулём был парень, не достигший 18-ти лет.

На месте работали спасатели скорая помощь, спасатели ГСЧС, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.