Несовершеннолетний за рулем не справился с управлением: погибло 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Ночью на трассе на Кривой Рог, чуть дальше Краснополья произошло смертельное ДТП, за рулем был несовершеннолетний, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Трое парней и две девушки возвращались с учебы. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, съехал в кювет и автомобиль врезался в дерево. В живых остался один парень, сидевший на заднем сидении. В критическом состоянии был срочно госпитализирован. Его друзья погибли," - говорится в сообщение.
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Со слов очевидцев, за рулём был парень, не достигший 18-ти лет.
На месте работали спасатели скорая помощь, спасатели ГСЧС, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.