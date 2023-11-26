Кипер призвал жителей Одесского региона переждать непогоду дома

В Одесской области бушует непогода, в связи с которой перекрыто движение на автомобильных дорогах общего значения. Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей региона не выезжать из дома без крайней необходимости, передает УНН.

Детали

Так, в частности, перекрыто движение тяжеловесных транспортных средств на трассах М-15 Одесса - Рени и М-28 Одесса - Южное. С 8.30 часов 26 ноября, ориентировочно на 12 часов, информирует Кипер, ссылаясь на данные Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Информация о возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно. Просим всех водителей не выезжать из дома, а переждать неблагоприятные погодные условия. Сейчас на дорогах скользко, есть заносы, непроездные места, пробки и ДТП. - сообщил он.