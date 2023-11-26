Кипер призвал жителей Одесского региона переждать непогоду дома
Киев • УНН
В Одесской области бурлит непогода. Жителей региона призвали не уезжать из дома без насущной нужды
В Одесской области бушует непогода, в связи с которой перекрыто движение на автомобильных дорогах общего значения. Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей региона не выезжать из дома без крайней необходимости, передает УНН.
Детали
Так, в частности, перекрыто движение тяжеловесных транспортных средств на трассах М-15 Одесса - Рени и М-28 Одесса - Южное. С 8.30 часов 26 ноября, ориентировочно на 12 часов, информирует Кипер, ссылаясь на данные Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области
Информация о возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно. Просим всех водителей не выезжать из дома, а переждать неблагоприятные погодные условия. Сейчас на дорогах скользко, есть заносы, непроездные места, пробки и ДТП. - сообщил он.
Кипер призвал жителей Одесского региона переждать непогоду дома
В Одесской области бурлит непогода. Жителей региона призвали не уезжать из дома без насущной нужды
В Нежине открыли Мемориал Героям-Защитникам Украины, в центре которого - скульптура Героя Украины Александра Мациевского
В Нежине открыли мемориал погибшим защитникам Украины с бронзовой скульптурой Героя Украины Александра Мациевского, созданный на средства различных компаний и частных лиц. Мемориал включает в себя интерактивную экспозицию, которая чтит память местных жителей, погибших во время войны.
Непогода бушует на юге Одесской области: Кипер рассказал о ликвидации последствий ухудшения погодных условий
Непогода обрушилась на Одесскую область, вызвав перебои в электроснабжении и транспортном сообщении, критически важные объекты полагаются на генераторы и усиленное патрулирование для безопасности. Центры устойчивости помогают гражданам; усилия по расчистке продолжаются, поскольку шторм движется на север.
Искусственный интеллект: три крупнейшие экономики Европы выступили против жестких ограничений в законодательстве ЕС об ИИ
Франция, Германия и Италия выступают против жесткого законопроекта ЕС об искусственном интеллекте, опасаясь, что он может подавить инновации. Они стремятся найти баланс, который будет способствовать конкуренции и инновациям до дедлайна, наступающего в декабре этого года.
Непогода вызвала многочисленные ДТП и пробки на дорогах Одесской области
В Одесской области из-за непогоды произошло несколько ДТП, в результате которых два человека получили ранения. В частности перевернулся грузовик и съехал в кювет рейсовый автобус. Спасатели активно работают над расчисткой дорог и оказанием помощи транспортным средствам.
На этой неделе Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль - СМИ
Государственный секретарь США Блинкен планирует посетить Израиль на фоне разочарования тем, что ХАМАС не освободил ни одного американского гражданина. Это уже четвертый визит Блинкена в Израиль после большой атаки ХАМАС.
Украина не имеет претензий к западным СМИ, которые опубликовали видео с работой ПВО в Киеве
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что съемки западных СМИ не раскрывают чувствительной информации об украинской противовоздушной обороне.
В Канаде партия консерваторов заблокировала канадско-украинское соглашение о свободной торговле. Премьер Трюдо назвал это "откровенным абсурдом"
Канадская консервативная партия заблокировала обновление соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной, ссылаясь на беспокойство относительно налога на выбросы углерода; премьер-министр Трюдо отверг эту причину как "абсурдную" и предположил, что результатом решения консерваторов является "влияние правых" из США на канадскую политику.
Блокада польско-украинской границы: Латвия предлагает посредничество в переговорах
Латвия призывает Польшу решить проблему блокирования польско-украинской границы и предлагает помощь в переговорах по этому вопросу.
За неделю ВСУ на Таврическом направлении взяли в плен почти 30 россиян - Тарнавский
В Таврической оперативно-тактической группировке за последние сутки в плен сдались 13 вражеских солдат, всего за неделю в плен сдались почти 30 россиян.