Непогода в Украине: наиболее сложная ситуация в Одесской области, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях - Хорунжий

Из-за непогоды и снегопадов, по всей стране работают специалисты спасательных служб, функционируют штабы по ликвидации последствий непогоды, куда люди могут обратиться в случае чрезвычайного происшествия. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Одесской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях: местами заносы превышают метр снежного покрова, поэтому для ликвидации последствий привлекаются даже БТР пограничной службы.

Об этом, в эфире телемарафона, сообщил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает УНН.

Если взять по регионам, у нас наиболее сложная ситуация наблюдается в Одесской области, Черкасской, Кировоградской и Николаевской. Там работают наши спасатели больше всего, а также Национальная полиция, коммунальные службы, бригады облэнерго. - сообщил спикер ГСЧС.

Важно: люди, которые не могут себе справиться на дорогах, могут обратиться в случае чрезвычайного события на круглосуточный телефон горячей линии штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 067-400-60-80.

Также представитель ГСЧС Украины, сообщил, что самая сложная ситуация с обесточиванием населенных пунктов в Одесской, Киевской, Николаевской областях, а также в Полтавской области, но бригады облэнерго работают сейчас для ликвидации последствий непогоды.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода: на улицах столицы работает более 250 единиц спецтехники



Относительно снежных заносов, как сообщил Хорунжий, самая сложная ситуация в Одесской области, в частности - на севере и юге Одесской области, где они составляли 1,5 метра снежного покрова.

На определенных участках, по словам спикера ГСЧС, привлечены БТР пограничной службы, а также Нацполиция, Нацгвардия. Что касается специалистов ГСЧС, в Одесской области привлечено около 700 людей и 181 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На юге Одесской области снегопады приостановились. Олег Кипер показал, как идет работа по устранению последствий непогоды