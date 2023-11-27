Непогода в Украине: наиболее сложная ситуация в Одесской области, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях - Хорунжий
Киев • УНН
Неблагоприятные погодные условия в Украине привели к критической ситуации: в Одесской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, где выпало более метра снега, что побудило к использованию БТРов для ликвидации последствий непогоды.
Из-за непогоды и снегопадов, по всей стране работают специалисты спасательных служб, функционируют штабы по ликвидации последствий непогоды, куда люди могут обратиться в случае чрезвычайного происшествия. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Одесской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях: местами заносы превышают метр снежного покрова, поэтому для ликвидации последствий привлекаются даже БТР пограничной службы.
Об этом, в эфире телемарафона, сообщил спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, передает УНН.
Если взять по регионам, у нас наиболее сложная ситуация наблюдается в Одесской области, Черкасской, Кировоградской и Николаевской. Там работают наши спасатели больше всего, а также Национальная полиция, коммунальные службы, бригады облэнерго.
Важно: люди, которые не могут себе справиться на дорогах, могут обратиться в случае чрезвычайного события на круглосуточный телефон горячей линии штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 067-400-60-80.
Также представитель ГСЧС
Украины, сообщил, что самая сложная ситуация с обесточиванием населенных пунктов
в Одесской, Киевской, Николаевской областях, а также в Полтавской области, но бригады облэнерго работают сейчас для ликвидации последствий непогоды.
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Относительно снежных заносов, как сообщил Хорунжий, самая сложная ситуация в Одесской области, в частности - на севере и юге Одесской области, где они составляли 1,5 метра снежного покрова.
На определенных участках, по словам спикера ГСЧС, привлечены БТР пограничной службы, а также Нацполиция, Нацгвардия. Что касается специалистов ГСЧС, в Одесской области привлечено около 700 людей и 181 единиц техники.
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Непогода в Украине: наиболее сложная ситуация в Одесской области, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях - Хорунжий
Неблагоприятные погодные условия в Украине привели к критической ситуации: в Одесской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях, где выпало более метра снега, что побудило к использованию БТРов для ликвидации последствий непогоды.
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