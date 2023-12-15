Непогода оставила без света дома в семи областях

На фоне осложнения погодных условий без электроснабжения остались 355 городов, поселков и сел в семи областях Украины, сообщили в пятницу в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

По информации Укрэнерго, обесточены 355 населенных пунктов в 7 областях (Донецкая - 130, Харьковская - 136, Днепропетровская - 38, Сумская - 20, Полтавская - 19, Черкасская - 11 и Черниговская - 1).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Агентства восстановления, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

Дополнение

По прогнозу, 15 декабря днем на Прикарпатье, в Карпатах и востоке страны небольшой мокрый снег, местами гололед; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 3-7° тепла.

В Киевской области днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура 0-3° мороза.