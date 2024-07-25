В Хмельницкой области в результате непогоды без электричества остались 28 населенных пунктов - всего более 5 тысяч потребителей, сообщил в четверг глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Детали

"В результате непогоды в области обесточены 28 населенных пунктов, в том числе 20 частично. Без электроснабжения остались 5463 бытовых потребителя и 268 юридических", - сообщил Тюрин в Telegram.

На ликвидации последствий непогоды, по его данным, задействовано 6 бригад, 25 рабочих и 6 единиц техники.

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