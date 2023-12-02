Непогода оставила без света более 350 населенных пунктов, проезд по основным дорогам есть

Непогода привела к отключению электроэнергии в 357 населенных пунктах в четырех областях, проезд по основным дорогам обеспечен. Об этом в субботу сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По информации Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (снег, порывы ветра) обесточены 357 населенных пунктов в 4 областях (Львовская - 215, Ивано-Франковская - 72, Тернопольская - 67 и Закарпатская - 3).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Государственного агентства восстановления, проезд на всех дорогах общего пользования обеспечен.

Напомним

1 декабря вечером на Прикарпатье из-за непогоды ограничили движение грузовиков. Также в Тернопольской области сообщали об ограничении движения для грузового транспорта на дороге Н-18.