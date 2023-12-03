Непогода на Львовщине: без света осталось 395 населенных пунктов

Вследствие сложных погодных условий во Львовской области 395 населенных пунктов без электроснабжения, сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

Из-за налипания мокрого снега на Львовщине без электроснабжения остаются 395 населенных пунктов (154 полностью, 241 - частично). Больше всего отключений в Яворовском, Жовковском и Старосамборском районах.

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Отмечается, что над восстановлением электроснабжения работают 507 специалистов "Львовоблэнерго" и привлечено 177 единиц техники.

Где это позволяли меры безопасности, специалисты работали ночью. В случаях, когда питание исчезло из-за падения деревьев, веток на линии электропередач или падения опор, пришлось ждать утра - сообщил Козицкий.

Напомним

В районе Карпат, на Волыни и Ровенщине ожидается сильный снег. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий призвал жителей переждать непогоду дома.