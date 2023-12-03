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nepogoda-na-lvovshchine-bez-sveta-ostalos-395-naselennikh-punktov

Непогода на Львовщине: без света осталось 395 населенных пунктов

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 08:30  •  6771 просмотра

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395 населенных пунктов во Львовской области обесточены из-за мокрого снега; для восстановления электроснабжения "Львовоблэнерго" привлекло 507 специалистов и 177 единиц техники.

Вследствие сложных погодных условий во Львовской области 395 населенных пунктов без электроснабжения, сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

Из-за налипания мокрого снега на Львовщине без электроснабжения остаются 395 населенных пунктов (154 полностью, 241 - частично). Больше всего отключений в Яворовском, Жовковском и Старосамборском районах.

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Отмечается, что над восстановлением электроснабжения работают 507 специалистов "Львовоблэнерго" и привлечено 177 единиц техники.

Где это позволяли меры безопасности, специалисты работали ночью. В случаях, когда питание исчезло из-за падения деревьев, веток на линии электропередач или падения опор, пришлось ждать утра

 - сообщил Козицкий.

Напомним

В районе Карпат, на Волыни и Ровенщине ожидается сильный снег. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий призвал жителей переждать непогоду дома.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Негода на Львівщині: без світла лишилось 395 населених пунктів
Bad weather in Lviv region: 395 settlements left without electricity
Новости по теме

Непогода на Львовщине: без света осталось 395 населенных пунктов

395 населенных пунктов во Львовской области обесточены из-за мокрого снега; для восстановления электроснабжения "Львовоблэнерго" привлекло 507 специалистов и 177 единиц техники.

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