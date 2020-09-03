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Немчинов рассказал, "что не так" с бородами великих князей на украинских купюрах

Киев • УНН

 • 78261 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министр Кабинета министров Олег Немчинов показал разницу в изображениях Владимира Великого на оригинальном виде купюры и на современном. Так, вид бороды князя на этих изображениях сильно отличается друг от друга. Соответствующее изображение Немчинов опубликовал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Немчинов рассказал, "что не так" с бородами великих князей на украинских купюрах

"Для тех подписчиков, которые спрашивали, "что не так" с бородами у великих князей. И бонус о том, как еще в 2004 году вместе с появлением "бороды" Владимира Великого с оборота главной банкноты государства исчез Корсунь/Херсонес/Севастополь", - отмечает он.

Напомним, министр Кабинета министров Олег Немчинов попросил Национальный банк вернуть к оригинальному виду купюры с изображениями Владимира Великого и Ярослава Мудрого.

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