Немчінов розповів, "що не так" із бородами великих князів на українських купюрах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов показав різницю у зображеннях Володимира Великого на оригінальному вигляді купюри та на сучасному. Так, вигляд бороди князя на цих зображеннях сильно відрізняється один від одного. Відповідне зображення Немчінов опублікував у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Для тих підписників, які питали, "що не так" із бородами у великих князів. І бонус про те, як ще у 2004 році разом із появою "бороди" Володимира Великого із звороту головної банкноти держави зник Корсунь/Херсонес/Севастополь", - зазначає він.
Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов попросив Національний банк повернути до оригінального вигляду купюри з зображеннями Володимира Великого і Ярослава Мудрого.