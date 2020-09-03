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Немчінов розповів, "що не так" із бородами великих князів на українських купюрах

Київ • УНН

 • 78261 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов показав різницю у зображеннях Володимира Великого на оригінальному вигляді купюри та на сучасному. Так, вигляд бороди князя на цих зображеннях сильно відрізняється один від одного. Відповідне зображення Немчінов опублікував у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Немчінов розповів, "що не так" із бородами великих князів на українських купюрах

"Для тих підписників, які питали, "що не так" із бородами у великих князів. І бонус про те, як ще у 2004 році разом із появою "бороди" Володимира Великого із звороту головної банкноти держави зник Корсунь/Херсонес/Севастополь", - зазначає він.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов попросив Національний банк повернути до оригінального вигляду купюри з зображеннями Володимира Великого і Ярослава Мудрого.

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