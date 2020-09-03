Немчінов розповів, "що не так" із бородами великих князів на українських купюрах

"Для тих підписників, які питали, "що не так" із бородами у великих князів. І бонус про те, як ще у 2004 році разом із появою "бороди" Володимира Великого із звороту головної банкноти держави зник Корсунь/Херсонес/Севастополь", - зазначає він.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов попросив Національний банк повернути до оригінального вигляду купюри з зображеннями Володимира Великого і Ярослава Мудрого.