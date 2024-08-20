Нефтебазу в ростовской области рф после атаки БПЛА не могут потушить третьи сутки: задействовано более 500 пожарных

Нефтебаза в пролетарске ростовской области, которое загорелось утром 18 августа после атаки беспилотников, горит уже третьи сутки. Над ликвидацией пожара работают 500 спасателей, пишут российские СМИ, передает УНН.

Как пишет издание "Новости Ростова", в небо над пролетарском поднимаются клубы черного дыма.

Площадь пожара составляет 10 тысяч кв. м. Для тушения пожара готовят авиацию, в ликвидации огня задействовано более 500 человек.





Атака України на нафтобазу у ростовській області: з'явились супутникові знімки пожежі

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.