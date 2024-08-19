Атака Украины на нефтебазу в ростовской области: появились спутниковые снимки пожара

На нефтебазе в ростовской области, которую накануне атаковали украинские дроны, горит уже по меньшей мере 10 цистерн с топливом. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые обнародовало "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что снимок нефтебазы рядом с городом Пролетарск сделан 19 августа, в 14:23 по местному времени. На фотографии видно, что огонь продолжает распространяться по территории базы, охватывая новые цистерны с топливом - горящих цистерн на нем уже не менее десяти.

У ростовській області пролунав ще один вибух на нафтобазі, яку напередодні атакували українські дрони

Напомним

Нефтебаза начала гореть утром 18 августа - после прилета дрона. По словам местных, огонь добрался до резервуаров, из-за этого город заволокло черным дымом - люди жалуются на то, что стало трудно дышать.

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.