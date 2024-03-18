Недельный отчет бригады "Месть": 23 оккупанта уничтожены и 67 ранены

Более двух десятков оккупантов уничтожили и почти семьдесят ранили - таковы результаты недельной работы бойцов из бригады Гвардии наступления "Месть". Об эффективности их боевой работы рассказали в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.

Двадцать три оккупанта - "200", шестьдесят семь - "300", - боевая работа пограничников бригады Гвардии наступления "Месть" за неделю. - отчитались в ГПСУ.

Детали

Пограничники добавили, что кроме потерь в живой силе россияне ощутимо потеряли и в военной технике. В течение недели наши защитники из Гвардии Наступления "отминусовали" у вражеского войска РСЗО БМ-21 "Град", ЗРК "Стрела-10", 122-мм и гаубицу Д-30.

В подтверждение военных успехов добавили видеоотчет.

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