"Не решалось три десятилетия": Киев и Кишинев займутся вопросом демаркации границы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Украина и Молдова договорились вести диалог по нескольким важным вопросам в двусторонних отношениях, не решавшихся уже три десятилетия. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску по итогам переговоров со своим украинским коллегой, передает корреспондент УНН.
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"Мы договорились вести диалог с конкретными датами встреч по нескольким важным вопросам в наших двусторонних отношениях. Есть вопросы, которые не решались уже три десятилетия. Но мы хотим сделать. Но мы хотим достичь определенного прогресса в их решении, и в ближайшие недели и месяцы будет несколько встреч, на которых мы попытаемся устранить некоторые вопросы, которые были исключены из нашей двусторонней повестки дня", - заявил Попеску.
Детали
По словам министра, это касается вопросов, связанных, в частности, с рекой Днестр, определением права собственности, завершением демаркации молдавско-украинской государственной границы.
"У нас есть очень сильная политическая воля двигаться вперед в этих вопросах таким образом, что преимущества получат наши граждане", - добавил он.
Добавим
Молдова ранее сообщала, что стремится установить полноценный и постоянный контроль над границей с Украиной.