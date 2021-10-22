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"Не вирішувалося три десятиліття": Київ та Кишинів займуться питанням демаркації кордону

Київ • УНН

 • 30565 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Україна і Молдова домовилися вести діалог з кількох важливих питань у двосторонніх відносинах, які не вирішувались вже три десятиліття. Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску за підсумками переговорів зі своїм українським колегою, передає кореспондент УНН.

"Не вирішувалося три десятиліття": Київ та Кишинів займуться питанням демаркації кордону

Цитата:

“Ми домовилися вести діалог із конкретними датами зустрічей з кількох важливих питань у наших двосторонніх відносинах. Є питання, які не вирішувались вже три десятиліття. Але ми хочемо зробити. Але ми хочемо досягти певного прогресу у їх вирішенні, і в найближчі тижні і місяці буде кілька зустрічей, на яких ми спробуємо усунути деякі питання, які були виключені з нашого двостороннього порядку денного”, — заявив Попеску.

Деталі

Зі слів міністра, це стосується питань, пов’язаних, зокрема, з рікою Дністер, визначенням права власності, завершенням демаркації молдовсько-українського державного кордону.

“У нас є дуже сильна політична воля рухатися вперед у цих питаннях таким чином, що переваги отримають наші громадяни”, — додав він.

Додамо

Молдова раніше повідомляла, що прагне встановити повноцінний і постійний контроль над кордоном з Україною.

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