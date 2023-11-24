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Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Киев  •  УНН

24 ноябрь 2023, 14:23  •  44578 просмотра

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Российская пропаганда реализуется с целью оправдания ведения военных действий, признания войны правомерной и вынужденной для собственной защиты, причинения внутренней дестабилизации украинского общества

Российская пропагандистская машина не останавливается ни на минуту и придумывает все новые инструменты, смыслы и значения для своих манипуляций. И если российское общество поглощает пропаганду, полностью отключив критическое мышление, то украинцам не остается ничего другого как защищаться от тех враждебных месседжей. Какие основные признаки пропагандистских сообщений УНН рассказал Эдуард Литвиненко, эксперт-психолог Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Цитата

Российская пропаганда реализуется с целью оправдания ведения военных действий, признания войны правомерной и вынужденной для собственной защиты, причинения внутренней дестабилизации украинского общества 

- объясняет Эдуард Литвиненко.

По словам судебного эксперта КНИИСЭ, увеличение объема российской пропаганды происходило постепенно, особенно ощутимым был всплеск в 2014 году.

К основным формам и приемам психологического воздействия российской пропаганды эксперт отнесет:

- абсолютный фейк - "распятый мальчик", "грузинские снайперы на Майдане";

- анонимность (деперсонализация), как прием снятия ответственности - "народ Крыма, население Крыма.... Они поняли что... власть киевская, майданая вот эта власть, она ведет Украину в прошлое";

- отбеливание, оправдывание негативных действий (дискркедитирующих фактов) - "если россия... защищает свой суверенитет - она должна и будет это делать. Если она это делать не будет, то после превращения Украины в "антироссию" следующий шаг будет направлен на то, чтобы нарушить целостность самой россии";

- откровенная ложь - "россия может ввести свои войска на Украину только в одном случае - случае если до нее и на территорию Украины будут введены войска НАТО. Во всех других случаях это немыслимо";

- манипулятивный заголовок, эмоциональное сообщение об ужасном факте, когда в тексте нет никакой сенсации - "Вы не поверите", большими буквами "СЕНСАЦИЯ", "Читать всем.", "Шокирующая правда";

- подмена понятий и использование слов с разной трактовкой - "Мною принято решение о проведении специальной военной операции [вместо понятия "война"]";

- создание общих символов самоидентификации и ценностей целевой группы, употребление идентификационных формул - "... все народы, славянские народы, сидят на одном - на Руси. На Руси!"

- внедрение в общественное сознание стереотипов, клише и ярлыков, которые с точки зрения большинства оценочных категорий имеют негативное восприятие - "империалист", "националист", "фашист", "шовинист", "бандеровщина - это уже конец Света" т.д.

Цитата

Эти вещи нужно понимали и фильтровать в своем инфополе. Медиаграмотность - это то, чего должен придерживаться каждый из нас. Как минимум базовые шаги - это проверка достоверности источников информации и внимание ко времени ее актуальности. Если новость, определенный тезис или мысль, звучат в информационном пространстве долгое время, вероятно внимание к ней поддерживается намеренно, искусственным образом

- отмечает эксперт-психолог Эдуард Литвиненко.

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Особенность экспертиз заключается также в том, что ее проводят совместно лингвисты и психологи. Эксперты-лингвисты изучают собственно речевые конструкции, а психологические исследования направлены на психологические аспекты восприятия и использования языка, не только пропаганду, но и разного рода призывы.

Цитата

В основе обоих терминов (пропаганда и призыв - ред.) есть попытка повлиять на сознание людей, но призыв является прямым фактом обращения к определенной группе людей с ведущей идеей, требованием, задачей, лозунгом относительно совершения определенных действий, развертывания какой-либо деятельности, поведения определенным образом. В свою очередь пропаганда может иметь более широкий спектр целей, включая влияние на мнение и поведение по различным мотивациям, оправдание собственных интересов или властный контроль

- объясняет эксперт КНИИСЭ.

В большинстве случаев эксперты в области психологических и лингвистических исследований анализируют и изучают призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвата государственной власти, призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины, нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также призывы к непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины.

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Также новым явлением является глорификация - это прославление, возвеличивание кого-то, чего-то. В Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность за глорификацию российских военных, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, представителей любых российских вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников и тому подобное. К этой категории относим также глорификацию представителей оккупационной администрации российской федерации ответственных за управление временно оккупированными территориями Украины, а также представителей подконтрольных российской федерации самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины

- пояснил судебный эксперт КНИИСЭ Эдуард Литвиненко.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Не лише стереотипи та підміна понять: якими інструментами користується російська пропаганда на прикладах пояснив експерт-психолог КНДІСЕ
Not Only Stereotypes and Substitution of Concepts: What Tools Russian Propaganda Uses: An Expert Psychologist of the Kyiv Scientific Research Institute of Forensic Expertise Explains with Examples
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