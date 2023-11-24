Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
Киев • УНН
Российская пропаганда реализуется с целью оправдания ведения военных действий, признания войны правомерной и вынужденной для собственной защиты, причинения внутренней дестабилизации украинского общества
Российская пропагандистская машина не останавливается ни на минуту и придумывает все новые инструменты, смыслы и значения для своих манипуляций. И если российское общество поглощает пропаганду, полностью отключив критическое мышление, то украинцам не остается ничего другого как защищаться от тех враждебных месседжей. Какие основные признаки пропагандистских сообщений УНН рассказал Эдуард Литвиненко, эксперт-психолог Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Цитата
Российская пропаганда реализуется с целью оправдания ведения военных действий, признания войны правомерной и вынужденной для собственной защиты, причинения внутренней дестабилизации украинского общества
По словам судебного эксперта КНИИСЭ, увеличение объема российской пропаганды происходило постепенно, особенно ощутимым был всплеск в 2014 году.
К основным формам и приемам психологического воздействия российской пропаганды эксперт отнесет:
- абсолютный фейк - "распятый мальчик", "грузинские снайперы на Майдане";
- анонимность (деперсонализация), как прием снятия ответственности - "народ Крыма, население Крыма.... Они поняли что... власть киевская, майданая вот эта власть, она ведет Украину в прошлое";
- отбеливание, оправдывание негативных действий (дискркедитирующих фактов) - "если россия... защищает свой суверенитет - она должна и будет это делать. Если она это делать не будет, то после превращения Украины в "антироссию" следующий шаг будет направлен на то, чтобы нарушить целостность самой россии";
- откровенная ложь - "россия может ввести свои войска на Украину только в одном случае - случае если до нее и на территорию Украины будут введены войска НАТО. Во всех других случаях это немыслимо";
- манипулятивный заголовок, эмоциональное сообщение об ужасном факте, когда в тексте нет никакой сенсации - "Вы не поверите", большими буквами "СЕНСАЦИЯ", "Читать всем.", "Шокирующая правда";
- подмена понятий и использование слов с разной трактовкой - "Мною принято решение о проведении специальной военной операции [вместо понятия "война"]";
- создание общих символов самоидентификации и ценностей целевой группы, употребление идентификационных формул - "... все народы, славянские народы, сидят на одном - на Руси. На Руси!"
- внедрение в общественное сознание стереотипов, клише и ярлыков, которые с точки зрения большинства оценочных категорий имеют негативное восприятие - "империалист", "националист", "фашист", "шовинист", "бандеровщина - это уже конец Света" т.д.
Цитата
Эти вещи нужно понимали и фильтровать в своем инфополе. Медиаграмотность - это то, чего должен придерживаться каждый из нас. Как минимум базовые шаги - это проверка достоверности источников информации и внимание ко времени ее актуальности. Если новость, определенный тезис или мысль, звучат в информационном пространстве долгое время, вероятно внимание к ней поддерживается намеренно, искусственным образом
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Атака уже осуществляется": в ГУР раскрыли подробности о плане рф по дестабилизации Украины "Майдан-3"
Особенность экспертиз заключается также в том, что ее проводят совместно лингвисты и психологи. Эксперты-лингвисты изучают собственно речевые конструкции, а психологические исследования направлены на психологические аспекты восприятия и использования языка, не только пропаганду, но и разного рода призывы.
Цитата
В основе обоих терминов (пропаганда и призыв - ред.) есть попытка повлиять на сознание людей, но призыв является прямым фактом обращения к определенной группе людей с ведущей идеей, требованием, задачей, лозунгом относительно совершения определенных действий, развертывания какой-либо деятельности, поведения определенным образом. В свою очередь пропаганда может иметь более широкий спектр целей, включая влияние на мнение и поведение по различным мотивациям, оправдание собственных интересов или властный контроль
В большинстве случаев эксперты в области психологических и лингвистических исследований анализируют и изучают призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвата государственной власти, призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины, нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также призывы к непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины.
Цитата
Также новым явлением является глорификация - это прославление, возвеличивание кого-то, чего-то. В Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность за глорификацию российских военных, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, представителей любых российских вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников и тому подобное. К этой категории относим также глорификацию представителей оккупационной администрации российской федерации ответственных за управление временно оккупированными территориями Украины, а также представителей подконтрольных российской федерации самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
Российская пропаганда реализуется с целью оправдания ведения военных действий, признания войны правомерной и вынужденной для собственной защиты, причинения внутренней дестабилизации украинского общества.
Из Газы в Египет за сутки вывезли 8 украинцев - МИД
Восемь украинцев были эвакуированы из Газы в Египет, всего с помощью разных стран было эвакуировано 259 человек.
Суд Южной Кореи обязал Японию выплатить компенсацию "женщинам для утешения", которых заставляли работать в борделях во время войны
Южнокорейский апелляционный суд обязал Японию выплатить компенсацию группе из 16 женщин, которых заставляли работать в японских борделях военного времени. Предыдущее решение суда низшей инстанции отменено.
Германия продлила временную защиту для украинских беженцев до марта 2025 года
Германия продлила разрешения на временное проживание для украинских беженцев до марта 2025 года, обеспечив непрерывный доступ к образованию и трудоустройству без необходимости подавать дополнительные заявления.
Grain From Ukraine: Украина готовится расширить зерновую программу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует расширить гуманитарную программу "Зерно из Украины", заручившись поддержкой международных послов доброй воли, в частности экс-нардепа Шарлотты Лесли.
Министр обороны Нидерландов надеется на продолжение помощи Украине, но обеспокоена позицией партии-победителя выборов
Нидерландский министр говорит, что надеется, что помощь Украине продолжится, несмотря на результаты выборов.
В Раде предлагают создать "эзотерический" реестр: легализовать рынок астрологов и других "духовных мастеров", которые уплатят в госбюджет административный сбор
Народный депутат Украины Сергей Гривко внес законопроект о легализации эзотерических услуг путем создания реестра астрологов и других подобных практиков. В случае принятия законопроекта, "эзотерическое образование" станет официальной отраслью и потребует от "духовных мастеров" уплаты сбора в государственный бюджет за регистрацию.
Обеспечение военной поддержки Украины: Зеленский сообщил новые детали разговора с Рютте
Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили необходимость постоянной военной и финансовой поддержки Украины. Нидерланды выделили дополнительные 2 миллиарда евро на 2024 год на поддержку борьбы Украины против российской агрессии.
Литва пообещала продолжать давить на партнеров для введения более жестких санкции против рф
Как заявила премьер-министр Нгрида Шимоните, Литва обещает оказывать давление на союзников для усиления санкций против россии и беларуси, а также искать пути использования замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины.
В Воздушных силах заявили, что рф к зиме могла накопить около 900 ракет
По данным ГУР и Воздушных сил ВСУ, россия в осенние месяцы использует несколько десятков ракет в месяц - значительно меньше, чем летом. Поэтому можно сделать вывод, что неиспользованное оружие оккупанты накапливают.