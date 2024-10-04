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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не только изображения: Google Lens запустил функцию поиска по видео и голосу

Не только изображения: Google Lens запустил функцию поиска по видео и голосу

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 12:40  •  1208 просмотра

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Google Lens теперь позволяет искать не только по изображению, но и по видео и голосу. Новые функции доступны в Search Labs на Android и iOS на английском языке, а также планируется упрощение покупок с помощью Lens.

Отныне Google Lens предлагает поиск не только по изображению, а по видео и голосу. Для новых функций достаточно просто открыть камеру в поисковом окне и дополнительно надиктовать то, что видите в это время. Об этом пишет УНН со ссылкой на блог компании.

Детали

Со вчерашнего дня опция доступна в Search Labs на Android и iOS - но только на английском языке. Также теперь доступна возможность задать вопрос голосом, когда вы делаете фотографию с помощью Google Lens.

Достаточно просто навести камеру и во время удерживания кнопки спросить, что у вас на уме. Сегодня голосовой ввод для Google Lens теперь доступен во всем мире в приложении Google для Android и iOS, но пока только для запросов на английском языке.

Google представил новый поиск на основе ИИ15 мая 2024, 01:55 • 28131 просмотр

Также Google обещает упростить покупки с помощью  Google Lens. После новых обновлений Lens не только найдет визуально похожие товары, но и будет отображать ключевую информацию о продукте, который вы ищете, в частности отзывы, информацию о ценах в разных розничных магазинах и места покупки.

Дополнение

В комментарии для издания The Verge вице-президент Google по разработке Раджан Пател объяснил, что Google Lens рассматривает видео как серию кадров и использует подобные методы компьютерного зрения, как и в случае с изображениями.

Однако здесь дополнительно привлекают искусственный интеллект Gemini, который анализирует именно последовательность кадров и имеющиеся ответы в интернете.

Напомним,

Google, OpenAI, Microsoft, Amazon, Nvidia, Intel и другие известные компании объединяются для формирования Коалиции за безопасный искусственный интеллект (CoSAI). Инициатива направлена на решение проблем безопасности ИИ и разработку лучших практик его использования.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Технологии