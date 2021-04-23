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Не только ОАСК: СМИ заявляют о произволе одесского судьи

Не только ОАСК: СМИ заявляют о произволе одесского судьи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинцы ждут судебную реформу, инициированную Президентом Владимиром Зеленским. Поскольку произвол и коррупция людей в мантиях грозит устоям государственности. Не только Окружной административный суд должен стать объектом внимания в контексте реформы, об этом пишет на своем сайте телеканал Прямой, передает УНН.

С произволом судебной системы сталкивались и бизнесмены, и журналисты, и рядовые граждане. Коррумпирована судейская машина — это “государство в государстве”, где законы подменены “понятиям”.

Журналисты привлекают внимание к фигуре председателя Киевского районного суда Одессы Сергея Чванкина.

“Десятки, чуть не сотни жалоб на Чванкина переданы в полицию, прокуратуру и лично Зеленскому во время его пресс-марафона 9 октября 2019 года. Но странным образом ни один силовой орган не довел до конца ни одно дело о коррупции Чванкина. И это при наличии жалоб пострадавших от решений Киевского суда Одессы и обращений в СМИ, на которые Чванкин реагирует очень болезненно.

Например, Чванкин не гнушался давлением на журналистов, которые не боялись писать о его сделках, и даже подавал иски против СМИ. Но 18 августа 2020 года, Печерский районный суд Киева отказал Чванкину в его прихотях касательно агентства ASPI news, неоднократно сообщавшем об источниках состояния Чванкина”, — пишут журналисты.

По данным СМИ, у Чванкина есть записанное на тещу-учительницу поместье стоимостью 1,5 миллиона долларов в центре Одессы. Также всем известен его прайс-лист на “правильные” судебные решения.

Кто же является покровителями Чванкина, потому что такой размах не может существовать без “крыши” на высшем уровне? По данным СМИ, прикрывают одесского судью непосредственно в Офисе президента. Вероятно, даже глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Андрей Смирнов.

9-10 марта в Киеве проходил XVIII съезд судей Украины, на котором выбирали членов ВСП. Под здание, где проводился съезд, пришли ветераны АТО, работающие на предприятиях, пострадавших от произвола Чванкина. В частности, ветеран АТО Михаил Слипченко (позывной “Историк”), назвал его представителем Сергея Кивалова — печально известного председателя ЦИК во время президентских выборов 2004 года, которые вылились в Оранжевую революцию.

“Без судебной реформы Украина не сможет развиваться. В украинских судах создано настоящее коррупционное гнездо, где на редких честных судей приходится целая армия нечистых на руку людей в мантиях. Общество ждет судебную реформу, потому что людям невозможно ни жить, ни вести бизнес в подобных условиях, когда ты уверен, что достичь справедливости и найти правду негде”, — резюмируют авторы статьи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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