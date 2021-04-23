Не тільки ОАСК: ЗМІ заявляють про свавілля одеського судді

Зі свавіллям суддівської системи стикалися і бізнесмени, і журналісти, і пересічні громадяни. Корумпована суддівська машина — це “держава у державі”, де закони підмінені “поняттями”.

Журналісти привертають увагу до фігури голови Київського районного суду Одеси Сергія Чванкіна.

“Десятки, ледве не сотні скарг на Чванкіна передані в поліцію, прокуратуру та особисто Зеленському під час його пресмарафону 9 жовтня 2019 року. Але дивним чином жоден силовий орган не довів до кінця жодну справу про корупцію Чванкіна. І це за наявності скарг постраждалих від ухвал Київського суду Одеси та звернень у ЗМІ, на які Чванкін реагує дуже хворобливо.

Наприклад, Чванкін не гребував тиском на журналістів, які не боялися писати про його оборудки, та навіть подавав позови проти медіа. Але, 18 серпня 2020 року, Печерський районний суд Києва відмовив Чванкіну у його забаганках щодо агентства ASPI news, яке неодноразово повідомляло про джерела статків Чванкіна”, — пишуть журналісти.

За даними медіа, у Чванкіна є записаний на тещу-вчительку маєток вартістю 1,5 мільйона доларів в центрі Одеси. Також всім відомий його прайс-лист на “правильні” судові рішення.

Хто ж є покровителями Чванкіна, бо такий розмах не може існувати без “даху” на найвищому рівні? За даними ЗМІ, прикривають одеського суддю безпосередньо в Офісі президента. Ймовірно, навіть, глава ОП Андрій Єрмак та його заступник Андрій Смирнов.

9-10 березня у Києві проходив XVIII з’їзд суддів України, на якому обирали членів ВРП. Під будівлю, де проводився з’їзд, прийшли ветерани АТО, котрі працюють на підприємствах, котрі постраждали від свавілля Чванкіна. Зокрема, ветеран АТО Михайло Сліпченко (позивний “Історик”), назвав його представником Сергія Ківалова — сумнозвісного голови ЦВК під час президентських виборів 2004 року, які вилилися в Помаранчеву революцію.

“Без судової реформи Україна не зможе розвиватися. В українських судах створене справжнє корупційне кубло, де на поодиноких чесних суддів припадає ціла армія нечистих на руку людей у мантіях. Суспільство чекає на судову реформу, бо людям не можливо ані жити, ані вести бізнес у подібних умовах, коли ти впевнений, що досягнути справедливості та знайти правду немає де”, — резюмують автори статті.