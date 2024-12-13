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"Не смешно": в Канаде отреагировали на шутку Трампа о стране как "51-й штат"

"Не смешно": в Канаде отреагировали на шутку Трампа о стране как "51-й штат"

Киев  •  УНН

 • 4346 просмотра

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Лидер канадских зеленых Элизабет Мэй назвала «не смешной» шутку Трампа о Канаде как 51-м штате США. Трамп в соцсетях назвал премьера Трюдо «губернатором» и опубликовал AI-фото с канадским флагом.

Лидер канадской партии зеленых Элизабет Мэй заявила, что «шутка» избранного президента Трампа о том, что Канада является 51-м штатом Америки, «не смешная». Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Hill.

Трамп в социальных сетях высмеял премьер-министра Канады Джастина Трюдо, назвав его «губернатором» «Великого штата Канада».

«Было очень приятно поужинать на днях с губернатором Великого государства Канада Джастином Трюдо», - написал Трамп в посте на Truth Social во вторник.

«Я с нетерпением жду скорой встречи с губернатором, чтобы мы могли продолжить наши глубокие переговоры по тарифам и торговле, результаты которых будут поистине впечатляющими для всех!», - добавил Трамп.

В конце прошлого месяца избранный президент сделал аналогичный выпад в адрес близкого союзника США, предложив Канаде стать 51-м штатом. На прошлой неделе Трамп еще больше углубился в эту шутку, опубликовав сгенерированную искусственным интеллектом фотографию, на которой он стоит на горе с канадским флагом рядом с собой.

Когда у Мэй спросили о посте Трампа, в котором он назвал Трюдо «губернатором», она сказала, что не видела его, но выразила беспокойство по поводу поста. «Я этого не видела... так что, наверное, мне не стоит комментировать», - сказала Мэй.

«Я просто скажу, что, учитывая пост Truth Social о том, как Дональд Трамп поставил канадский флаг на канадскую гору, я должна сказать, что в той степени, в какой эта история с 51-м штатом была шуткой, это не смешно, и я нахожу, что преследование этого в социальных сетях заставляет меня все больше нервничать», - продолжила она.

Мэй призвала Канаду к единству в партийных рядах, чтобы защитить репутацию страны на мировой арене.

«Мы должны быть очень, очень осторожными с избранным президентом, и мы должны сплотиться, я думаю, все лидеры оппозиционных партий и премьеры, все элементы канадского политического истеблишмента, какими мы есть, лучше сплотиться, чтобы убедиться, что мы не создадим никаких трещин, которые позволят Fox News или социальным сетям господина Трампа использовать нас и говорить о Канаде то, что не соответствует действительности», - сказала Мэй.

Канада открывает консульства в Арктике: что стоит за решением6 дек. 2024, 14:51 • 16674 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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