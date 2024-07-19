Президент Владимир Зеленский допускает возможность того, что уйдет с должности, впрочем не раньше, чем закончится война. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ВВС в Лондоне, пишет УНН.

Детали

Зеленский сказал, что он допускает возможность того, что уйдет с должности Президента.

«Но не раньше, чем закончится война», - добавил он.

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Выборы Президента должны были состояться в этом году.

В августе 2023 года Зеленский говорил, что выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в том числе военнослужащих и вынужденных переселенцев за рубежом. Также должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовой.

Уже в марте 2024 года Зеленский заявил, что в военное время выборы в Украине не могут проходить.