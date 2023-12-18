Не "прилет": в Кременчуге прогремел взрыв на промышленном объекте
Киев • УНН
В Кременчуге на промышленном объекте произошел взрыв, пострадавших нет, экстренные службы проводят расследование инцидента.
В Кременчуге прогремел взрыв. Как сообщил глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, взрыв произошел на одном из промышленных объектов, передает УНН.
Звуки, которые слышали в Кременчуге - это взрыв, который произошел на одном из промышленных объектов. Пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы и выясняют обстоятельства происшествия
Глава ОВА также призвал сохранять спокойствие.
Не "прилет": в Кременчуге прогремел взрыв на промышленном объекте
В Кременчуге на промышленном объекте произошел взрыв, пострадавших нет, экстренные службы проводят расследование инцидента.
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