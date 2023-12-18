Не "прилет": в Кременчуге прогремел взрыв на промышленном объекте

В Пентагоне заявили, что до конца года США исчерпают все деньги для военной помощи Украине

Пентагон исчерпает средства на замену оружия, отправленного в Украину, до 30 декабря 2023 года, если Конгресс не одобрит новое финансирование. Последние 1,07 миллиарда долларов используются на закупку новых вооружений.